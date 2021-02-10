У Британії зафіксували нові симптоми коронавірусу

Вчені з Імперського коледжу Лондона виділили ряд нових симптомів, які часто виникають при зараженні коронавірусом: лихоманка, втрата апетиту, головний біль і біль у м’язах.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті цього навчального закладу.

Так, під час дослідження REACT-1, в якому взяли участь більше мільйона жителів країни, з’ясувалося, що саме вищезгадані симптоми домінують за поширеністю серед захворілих після чотирьох головних ознак COVID-19, які виділяються британськими лікарями. А саме: підвищення температури, кашель, що раптово з’явився і не проходить, а також втрата здатності відчувати запахи і/або смаки.

В учасників дослідження, які повідомили про наявність будь-якого з цих симптомів або їхнього поєднання, частіше підтверджувалося зараження коронавірусом. Чим більше симптомів згадували випадково вибрані люди, які одержували поштою опитувальники REACT-1 і набори для самостійної здачі аналізу на коронавірус, тим вище була ймовірність, що результати тесту підтвердять наявність інфекції. При цьому 60% інфікованих повідомили про те, що не відчували жодних симптомів хвороби протягом тижня перед здачею аналізу.

Автори дослідження відзначають різницю в частоті прояву симптомів у людей різного віку. На головні болі найчастіше скаржилися діти і підлітки у віці від 5 до 17 років, про біль у м’язах повідомляли в основному у віковій групі від 18 до 54 років, а втрата апетиту спостерігалася також в учасників дослідження старше 55 років. Лихоманка в якості симптому при коронавірусній інфекції зустрічалась у всіх вікових групах.

«Отримані нами результати вказують на те, що багато хто з інфікованих COVID-19 не здаватимуть аналізи, а отже, не будуть і самоізолюватись, оскільки їхні симптоми не збігаються з тими, які вказані в діючому переліку, який використовується для виявлення інфікованих», — заявив директор програми REACT професор Пол Елліотт.

Наразі британцям рекомендують здавати аналізи при наявності будь-якого з чотирьох основних симптомів, що, за оцінками дослідників, дозволяє в ідеальних умовах виявляти до половини всіх випадків інфікування. У разі включення до списку нових симптомів цей показник, на думку дослідників, можна було б довести до 75%.

Як повідомлялося, загалом із початку пандемії в Британії було виявлено 3,98 мільйона випадків коронавірусу, включаючи 114 тисяч летальних.

У світі станом на ранок 10 лютого було зафіксовано більш як 107,4 мільйона випадків інфікування коронавірусом, одужали вже більш як 79,3 мільйона осіб. За минулий тиждень кількість нових випадків захворювання на коронавірус (COVID-19) у світі зменшилася на 17%.

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