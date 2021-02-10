У світі зафіксували вже понад 107,4 мільйона випадків коронавірусу
Укрінформ
У світі станом на ранок 10 лютого зафіксували понад 107,4 мільйона випадків зараження коронавірусом, одужали вже понад 79,3 мільйона осіб.
Про це свідчать дані Worldometer, повідомляє Укрінформ.
У світі наразі виявлено 107 411 435 випадків COVID-19, зокрема 2 351 192 – летальних, одужали 79 322 447 осіб.
З початку нової доби зафіксовано 17 819 нових випадків, загинули 1 029 осіб.
Лідерами за кількістю випадків COVID-19 залишаються США (27 799 946), Індія (10 858 300) та Бразилія (9 602 034).
Фото: АА