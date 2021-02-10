У Британії виявили одразу дві нові мутації COVID-19

Британські спеціалісти виявили на території країни два нові штами коронавірусу COVID-19.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на Sky News.

За даними телеканалу, один з цих штамів вірусу, знайдений в Бристолі, вважається "варіантом, що викликає занепокоєння". Як свідчать результати досліджень, цей варіант має таку саму заразність, однак наявні вакцини можуть бути не такими ефективними проти нього.

Тим часом ще один варіант COVID-19, зафіксований в Ліверпулі, знаходиться "у стадії дослідження".

Згідно з даними статистичного сайту Worldometer, з початку епідемії коронавірусу у Великій Британії заразилися понад 3,97 млн осіб, понад 113,8 тис. пацієнтів померли.

Нагадаємо: за оцінками дослідників, "британський" штам заразніший на 70%, ніж попередні мутації. Вважається, що він не підвищує летальність або тяжкість перебігу хвороби. Всього ж відомо понад 12 тисяч різних мутацій коронавірусу.