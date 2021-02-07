У Британії виявили мутацію коронавірусу внаслідок лікування антитілами

Як передає Укрінформ, про це інформує агенція Bloomberg.

Такого висновку прийшли медики з Кембриджського університету.

Науковці протягом 102 днів спостерігали за перебігом коронавірусної хвороби у пацієнта, який отримував плазму з антитілами від донорів, котрі раніше перехворіли на COVID-19.

Пацієнт, чий імунітет був ослаблений перенесеним раніше онкологічним захворюванням, помер.

Професор мікробіології з Кембриджського інституту терапевтичної імунології та інфекційних захворювань Равіндра Гупта, що вивчав цей випадок разом з колегами, вважає, що плазма з антитілами може впливати на коронавірус достатнім чином, щоб змусити його мутувати.

"Коли вірус має можливість залишатися в організмі людини протягом тривалого періоду та розмножуватися, він вчиться боротися з імунною системою", - зазначив науковець.

Як зазначається, у досліджуваному випадку певні мутації коронавірусу відбувалися після кожного переливання плазми у спайковому білку, який відповідає за проникнення у здорові клітини організму.

Автори дослідження вважають, що з урахуванням отриманих даних плазму з крові людей, які раніше перехворіли на коронавірус, при лікуванні пацієнтів зі слабким імунітетом, слід застосовувати з особливою обережністю.

Як повідомлялося, станом на ранок 7 лютого у світі з початку пандемії загалом підтвердили 106 353 381 випадок коронавірусу, зокрема 2 320 692 - летальних. Водночас від хвороби вже одужали 77 996 784 особи.

Фото: Omar Marques/Getty Images