Кількість COVID-випадків у світі перевищила 106,3 мільйона
Укрінформ
Станом на ранок 7 лютого у світі з початку пандемії загалом підтвердили 106 353 381 випадок коронавірусу, зокрема 2 320 692 - летальних.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Worldometer.
Водночас від хвороби вже одужали 77 996 784 особи.
У першу четвірку за числом випадків захворювання входять США (27 519 636), Індія (10 827 314) Бразилія (9 497 795) та РФ (3 951 233).
Україна посідає 17-ту сходинку у переліку.
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