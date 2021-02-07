Кількість COVID-випадків у світі перевищила 106,3 мільйона

Станом на ранок 7 лютого у світі з початку пандемії загалом підтвердили 106 353 381 випадок коронавірусу, зокрема 2 320 692 - летальних.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Worldometer. Водночас від хвороби вже одужали 77 996 784 особи. У першу четвірку за числом випадків захворювання входять США (27 519 636), Індія (10 827 314) Бразилія (9 497 795) та РФ (3 951 233). Читайте також: МОЗ Німеччини застерігає: швидкий вихід з локдауну загрожує новим спалахом COVID-19 Україна посідає 17-ту сходинку у переліку. Фото: Getty Images