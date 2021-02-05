У ВООЗ занепокоєні ефективністю вакцин проти нових штамів COVID-19

Глава Європейського бюро ВООЗ Ханс Клюге висловив стурбованість ефективністю вакцин проти нових штамів коронавірусу.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на France 24.

Відповідаючи на запитання про ефективність вакцин проти нових штамів COVID-19, Клюге зазначив, що «це велике питання, яке викликає занепокоєння».

Він попередив, що світ має бути готовим до нових проблемних мутацій вірусу.

Водночас Клюге наголосив, що фармацевтичні компанії-конкуренти повинні об'єднати зусилля для «різкого збільшення виробничих потужностей» вакцин.

За його словами, з 53 країн європейського регіону ВООЗ - до якого входять кілька країн Центральної Азії - 37 зареєстрували випадки «британського» штаму, а 17 - випадки «південноафриканського» варіанту.

Як повідомляв Укрінформ, заступник міністра охорони здоров'я Великої Британії Надім Захаві раніше заявив, що зараз у всьому світі існує близько 4 тисяч варіантів вірусу.

За його словами, тисячі мутацій коронавірусної інфекції були задокументовані по всьому світу, включаючи «британський», «південноафриканський» і «бразильський» штами.

У світі станом на ранок 5 лютого зафіксували більш як 105,4 млн випадків зараження коронавірусом, з них - понад 2,2 млн летальних.