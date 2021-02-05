У ВООЗ занепокоєні ефективністю вакцин проти нових штамів COVID-19
Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на France 24.
Відповідаючи на запитання про ефективність вакцин проти нових штамів COVID-19, Клюге зазначив, що «це велике питання, яке викликає занепокоєння».
Він попередив, що світ має бути готовим до нових проблемних мутацій вірусу.
Водночас Клюге наголосив, що фармацевтичні компанії-конкуренти повинні об'єднати зусилля для «різкого збільшення виробничих потужностей» вакцин.
За його словами, з 53 країн європейського регіону ВООЗ - до якого входять кілька країн Центральної Азії - 37 зареєстрували випадки «британського» штаму, а 17 - випадки «південноафриканського» варіанту.
Як повідомляв Укрінформ, заступник міністра охорони здоров'я Великої Британії Надім Захаві раніше заявив, що зараз у всьому світі існує близько 4 тисяч варіантів вірусу.
За його словами, тисячі мутацій коронавірусної інфекції були задокументовані по всьому світу, включаючи «британський», «південноафриканський» і «бразильський» штами.
У світі станом на ранок 5 лютого зафіксували більш як 105,4 млн випадків зараження коронавірусом, з них - понад 2,2 млн летальних.