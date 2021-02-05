У США - понад 600 випадків зараження новими штамами коронавірусу

У США зафіксували 618 випадків нових штамів COVID-19 у 33 штатах.

Такі дані наводить Центр контролю та профілактики захворювань США, передає Укрінформ із посиланням на CNN.

Переважна більшість - 611 випадків - є більш заразним варіантом, відомим як B.1.1.7, який спочатку був виявлений у Великій Британії. Найбільше випадків цього штаму зафіксували у Флориді (187) та Каліфорнії (145).

Крім того, є п’ять випадків варіанту B.1.351, який спочатку виявили в ПАР. Два випадки цього штаму зафіксували в Південній Кароліні, три - у штаті Меріленд.

У Міннесоті виявили два випадки штаму Р.1, зафіксованого спочатку у Бразилії.

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Як повідомляв Укрінформ, заступник міністра охорони здоров'я Великої Британії Надім Захаві раніше заявив, що зараз у всьому світі існують близько 4 тисяч варіантів вірусу.

За його словами, тисячі мутацій коронавірусної інфекції були задокументовані по всьому світу, включаючи так звані «британський», «південноафриканський» і «бразильський» штами.

У світі станом на ранок 5 лютого зафіксували більш як 105,4 млн випадків зараження коронавірусом, з них - понад 2,2 млн летальних.