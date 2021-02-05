У Франції з суботи почнуть застосовувати вакцину AstraZeneca

У Франції у суботу почнуть робити щеплення вакциною від коронавірусу виробництва AstraZeneca.

Про це повідомив прем'єр-міністр Жан Кастекс, передає кореспондент Укрінформу.

«Завдяки цій новій вакцині ми зможемо досягти мети та ввести першу дозу препарату 4 мільйонам людей до кінця лютого», - заявив глава уряду Франції.

За офіційною статистикою, станом на 2 лютого у країні першу дозу вакцини від коронавірусу отримали понад 1,6 млн громадян.

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Станом на 3 лютого у Франції виявлено 3 251 160 випадків зараження коронавірусом, з них 77 595 летальних. За добу зареєстровано 26 262 нові випадки, померло 358 інфікованих.

Як повідомлялося, у ЄС сертифіковано три вакцини: виробництва Pfizer/BioNTech, Moderna і AstraZeneca. Національні уряди та міжнародні організації уклали форвардні контракти на постачання декількох мільярдів доз препаратів. Євросоюз замовив близько 2 млрд доз.

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За даними Worldometer, у світі зафіксовано 105,401,170 випадки зараження коронавірусом, зокрема 2,292,729 летальних, одужали 77,081,158 осіб.