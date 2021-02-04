В Австрії вакциною AstraZeneca щеплюватимуть людей віком до 65 років

В Австрії вакциною від коронавірусу виробництва AstraZeneca щеплюватимуть громадян віком від 18 до 65 років.

Такі рекомендації Національної комісії щеплення схвалив уряд, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми обговорили з керівниками федеральних земель рекомендації Національної комісії щеплення щодо застосування вакцини AstraZeneca для щеплення людей віком від 18 до 16 років, після чого визначилися з подальшим підходом", - заявив міністр охорони здоров'я Рудольф Аншобер, презентуючи план вакцинації населення від коронавірусу.

В оновленому плані, зокрема, визначено, які групи людей якою вакциною щеплюватимуть.

Рекомендації комісії щодо незастосування вакцини AstraZeneca для людей, яким за 65, пов’язані з відсутністю достатніх даних щодо дієвості препарату для цієї вікової категорії.

В Австрії триває процес вакцинації від коронавірусу пріоритетних груп населення, передусім медиків та старших за 80 років, із застосуванням вакцин виробництва Pfizer/Biontech та Moderna. Першою вакциною можна щеплювати усіх людей віком від 16 років, другою – віком від 18 років.

За даними Worldometer, у світі зафіксовано 104 972 416 випадків зараження коронавірусом, зокрема 2 280 380 летальних, одужали 76 725 947 осіб.