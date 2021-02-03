В Австрії більш як утричі зріс штраф за неносіння FFP-маски

В Австрії збільшується до 90 євро штраф за неносіння маски типу FFP-2 у визначених місцях та недотримання дистанції.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це заявив на пресконференції федеральний міністр внутрішніх справ Карл Негаммер.

"Штрафи будуть значно підвищені. У випадку неносіння захисту для рота та носа – тобто маски FFP2 – або недотримання дистанції буде штраф у розмірі 90 євро", - заявив міністр.

Він нагадав, що раніше неносіння маски каралося штрафом у розмірі 25 євро, а за недотримання дистанції порушник мав сплатити 50 євро.

В Австрії з 25 січня почала діяти вимога про дотримання дистанції 2 метри між людьми (до того вона становила 1 метр). Також з кінця січня діє вимога про обов’язкове носіння масок типу FFP2 у супермаркетах та громадському транспорті. Їх треба буде носити і у закладах роздрібної торгівлі, музеях та галереях, які мають відкритися з 8 лютого.

За словами очільника МВС, поліція та органи охорони здоров'я також посилять контроль на гірськолижних курортах з метою забезпечення дотримання вимог щодо носіння масок та соціальної дистанції, а також боротьби з незаконним бронюванням місць у готелях.

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Крім того, відбудеться посилення прикордонного режиму. Усі, хто в’їжджає в Австрію, мусять мати негативний результат тесту на коронавірус і при цьому відбути обов’язковий 10-денний карантин. Можливість достроково вийти з карантину після проведення тесту після 5-го дня перебування в Австрії, як це було раніше, наразі опрацьовується спільно з МОЗ. Також залишається запроваджена з 15 січня обов’язкова електронна реєстрація (Pre-Travel-Clearance – PTC – "попереднє оформлення поїздки") перед в’їздом до Австрії.

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Раз на тиждень негативний результат тесту на коронавірус муситимуть надавати й особи, які регулярно в’їжджають в країну з професійною метою чи у сімейних справах – раніше вони робили це без тестів, надаючи лише підтвердження, що, наприклад, їх роботодавець в Австрії.

Минулої доби в Австрії виявлено 1241 новий випадок зараження коронавірусом. У лікарнях країни перебуває понад 1700 хворих на COVID-19, з них 300 у відділеннях інтенсивної терапії.

Як повідомляв Укрінформ, в Австрії з 8 лютого відбудеться пом’якшення жорсткого карантину, яке передбачатиме відкриття магазинів та відновлення навчання у школах. Водночас, у країні діятиме заборона виходу з дому без поважної причини у вечірній та нічний час та заборона збиратися більше ніж 4 осіб вдень.

Другий за рахунком локдаун в Австрії розпочався 17 листопада і тривав до 6 грудня 2020 року. Після різдвяних свят з 26 грудня знову було введено жорсткий карантин, який спочатку планувався до 17 січня, однак згодом був продовжений до 7 лютого включно.