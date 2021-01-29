Економіка Франції через пандемію зазнала найбільшого падіння з 1945 року
Такі дані оприлюднив 29 січня Національний інститут статистики та економічних досліджень Франції, передає власний кореспондент Укрінформу.
За актуальною статистикою, ВВП країни у 2020 році знизилося на 8,3%, порівняно з показниками 2019-го.
За даними Національного інституту, економічний спад у період другого національного карантину, уведеного у жовтні 2020 року, мав менші негативні наслідки, ніж упродовж першого, який тривав у березні-травні.
Як відзначається, нинішня рецесія економіки Франції є найглибшою за період після завершення Другої світової війни.
Станом на 28 січня у країні з початку пандемії COVID-19 у березні 2020 року виявлено 3 130 629 випадків інфікувань; 74 800 осіб померли від коронавірусної хвороби.
За останні 24 години у Франції зареєстровано 23 770 нових інфікувань; 348 пацієнтів померли від COVID-19.
У країні діють карантинні обмеження, включаючи комендантську годину з 18.00 до 6.00. Закриті ресторани і бари, заклади культури, спортивні установи. Натомість шкільні навчальні заклади продовжують роботу із дотриманням санітарних вимог.
У світі станом на ранок 29 січня зафіксовано 102 041 000 випадків COVID-19, з них - 2 201 043 летальних, одужали вже 73 867 291 особа.