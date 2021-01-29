Економіка Франції через пандемію зазнала найбільшого падіння з 1945 року

Економіка Франції у 2020 році зазнала найбільшого падіння ВВП після Другої світової війни.

Такі дані оприлюднив 29 січня Національний інститут статистики та економічних досліджень Франції, передає власний кореспондент Укрінформу.

За актуальною статистикою, ВВП країни у 2020 році знизилося на 8,3%, порівняно з показниками 2019-го.

За даними Національного інституту, економічний спад у період другого національного карантину, уведеного у жовтні 2020 року, мав менші негативні наслідки, ніж упродовж першого, який тривав у березні-травні.

Як відзначається, нинішня рецесія економіки Франції є найглибшою за період після завершення Другої світової війни.

Станом на 28 січня у країні з початку пандемії COVID-19 у березні 2020 року виявлено 3 130 629 випадків інфікувань; 74 800 осіб померли від коронавірусної хвороби.

За останні 24 години у Франції зареєстровано 23 770 нових інфікувань; 348 пацієнтів померли від COVID-19.

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У країні діють карантинні обмеження, включаючи комендантську годину з 18.00 до 6.00. Закриті ресторани і бари, заклади культури, спортивні установи. Натомість шкільні навчальні заклади продовжують роботу із дотриманням санітарних вимог.

У світі станом на ранок 29 січня зафіксовано 102 041 000 випадків COVID-19, з них - 2 201 043 летальних, одужали вже 73 867 291 особа.