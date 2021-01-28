Економіка США торік впала найбільше з часів Другої світової

Рівень реального ВВП найпотужнішої у світі економіки США за підсумками 2020 року скоротився на 3,5% за рік, що стало рекордним падінням за останні понад 70 років.

Про це свідчать офіційній дані, оприлюднені Бюро економічного аналізу Міністерства торгівлі США, передає Укрінформ.

«Реальний ВВП знизився на 3,5% у 2020 році», - зазначається в повідомленні.

При цьому уточнюється, що в 2019-му було зареєстроване зростання ВВП країни на 2,2 відсотка.

Зниження реального ВВП супроводжувалось зменшенням доходу на душу населення, скороченням експорту, інвестицій у приватний капітал, а також капітал нежитлового сектору. Скоротився й імпорт.

Нинішнє падіння ВВП Сполучених Штатів є найбільшим за післявоєнний час. Але водночас, зростання економіки США за підсумками минулого року врятував значний стрибок у третьому кварталі (до 33,4%), а також помірне зростання в четвертому кварталі – до 4,0 відсотка на тлі негативних першого і другого кварталів.

Таким чином, 2020 рік завершив цикл понад 11-річного буму в американській економіці. Крім того, оприлюднений звіт про стан ВВП став останнім за період президентства Дональда Трампа, який вважав одним із найбільших своїх досягнень небувале зростання економіки США.