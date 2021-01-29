Єврокомісія затвердила механізм контролю за експортом вакцин проти COVID-19 за межі ЄС

Єврокомісія у п’ятницю затвердила механізм забезпечення прозорості та авторизації для експорту вакцин проти коронавірусу.

Як повідомляє Укрінформ, така інформація оприлюднена сьогодні на сайті Європейської Комісії.

«Для того, щоб забезпечити своєчасний доступ до вакцин проти COVID-19 для всіх громадян ЄС та подолати поточну нестачу прозорості в експорті вакцин за межі ЄС, Єврокомісія запровадила сьогодні заходи, які передбачають авторизацію такого експорту у країнах-членах ЄС», - йдеться у повідомленні.

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Документ, що був ухвалений сьогодні, приймався Єврокомісією за терміновою процедурою, та передбачає систему авторизації експорту вакцин проти коронавірусу за межі ЄС на період до кінця березня 2021 року. Запропоновані схеми контролю стосуються лише експорту від тих компаній, з якими ЄС уклав угоди про форвардну закупівлю вакцин.

Подібні заходи Єврокомісія вже вводила весною 2020 року під час спалаху пандемії, вони стосувалися обладнання для особистого захисту. Як і тоді, Єврокомісія створить умови для послідовного та скоординованого виконання прийнятих правил щодо контролю за експортом вакцин.

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Як наголошується в повідомленні, ці заходи є цільовими, пропорційними, прозорими та тимчасовими. Нові правила повністю узгоджені з міжнародними зобов’язаннями ЄС в рамках СОТ та G20.

Єврокомісія робить окремий наголос на тому, що ЄС залишається вірним принципам міжнародної солідарності, та виключає із запропонованої схеми авторизації ті вакцини, які поставляються для гуманітарної допомоги, мають цільове призначення для країн, на які поширюються заходи в рамках глобального фонду поширення вакцин COVAX, а також для країн-сусідів ЄС.

«Пандемія має руйнівний ефект для Європи та для усього світу. Захист здоров’я наших громадян залишається для нас головним пріоритетом, і ми повинні вжити необхідні заходи, щоб цього досягти. Механізм прозорості та авторизації є тимчасовим заходом, і ми, безумовно, будемо продовжувати дотримуватися наших зобов’язань перед країнами із низькими та середніми доходами», - зауважила з цього приводу Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Як вже повідомлялося, з початку пандемії коронавірусу навесні 2020 року Єврокомісія почала розробляти стратегію розробки та виробництва перспективних вакцин проти інфекції, і уклала попередні угоди з вісьмома провідними фармацевтичними компаніями. З шістьома з них були укладені контракти на форвардну закупівлю вакцин, які на той час знаходилися на стадії розробки. Таким чином, Єврокомісія сформувала амбітне портфоліо вакцин, що вироблялися на чотирьох різних технологіях та принципах застосування.

Разом з цим, вже у поточному році, після тимчасового скорочення виробництва вакцин компанією Pfizer та несподіваної заяви компанії AstraZeneca про намір поставити на європейський ринок меншу кількість вакцин, ніж було передбачено форвардним контрактом, ЄС постав перед нестачею необхідної кількості вакцин. Та обставина, що в усіх країнах ЄС вже почалася планова вакцинація, і більшість з вакцин потребують повторного щеплення, ускладнила ситуацію та примусила Єврокомісію вжити додаткові заходи із експортного контролю вакцин за межі Євросоюзу.