Moderna заявила про скорочення поставок вакцини до Італії на 20%

Фармацевтична компанія Moderna заявила, що поставить до Італії на 20% менше доз вакцини, ніж обіцяла, впродовж тижня, який розпочинається 7 лютого.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє агенція Reuters.

"Кілька хвилин тому Moderna повідомила нам про скорочення поставок вакцини. Протягом тижня, що розпочинається 7 лютого, буде доставлено всього 132 тисячі доз, що на 20% менше від погодженого обсягу", - заявив спеціальний комісар Італії з питань пандемії COVID-19 Доменіко Аркурі.

За його словами, на сьогодні країні бракує 300 тис. доз вакцини.

Раніше країна стикнулася з затримкою постачання вакцини від Pfizer.

За словами Аркурі, рішення про поставки фармкомпанії приймають в односторонньому порядку без попереднього повідомлення.

Італія посідає друге місце у Європі за кількістю померлих від COVID-19 (після Великої Британії).

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Як повідомлялося, у світі зафіксовано 102 144 932 випадки COVID-19, з них 2 203 261 летальний, одужало вже 73 995 432 особи.

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