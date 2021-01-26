ВООЗ дозволила збільшити інтервал між дозами для вакцини Moderna
Як передає Укрінформ, про це повідомляє AFP.
Зокрема, за даними SAGE, найкраще все ж дотримуватись перевірених інтервалів між двома щепленнями у 28 днів.
Проте, як зазначається в повідомленні, на початку цього місяця експерти заявили, що за "виняткових обставин" можна почекати й до 42 днів, щоб ввести другу дозу вакцини Pfizer-BioNTech, а вже сьогодні вони додали, що такий же принцип діє й на щеплення COVID-вакциною компанії Moderna.
У SAGE наголосили, що не рекомендують зменшувати вдвічі дозу вакцини.
Раніше дорадча група ВООЗ із питань імунізації (SAGE) заявила, що інтервал між двома щепленнями від коронавірусу вакциною Pfizer може бути збільшений з чотирьох до шести тижнів.
У світі станом на ранок 26 січня зафіксовано майже 100,3 млн випадків зараження коронавірусом, з них понад 2,1 млн - летальних.
Фото з сайту sky.com