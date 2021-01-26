ВООЗ дозволила збільшити інтервал між дозами для вакцини Moderna

Дорадча група ВООЗ із питань імунізації (SAGE) заявила, що інтервал між двома щепленнями від коронавірусу вакциною Moderna може бути збільшений до шести тижнів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє AFP.

Зокрема, за даними SAGE, найкраще все ж дотримуватись перевірених інтервалів між двома щепленнями у 28 днів.

Проте, як зазначається в повідомленні, на початку цього місяця експерти заявили, що за "виняткових обставин" можна почекати й до 42 днів, щоб ввести другу дозу вакцини Pfizer-BioNTech, а вже сьогодні вони додали, що такий же принцип діє й на щеплення COVID-вакциною компанії Moderna.

У SAGE наголосили, що не рекомендують зменшувати вдвічі дозу вакцини.

Раніше дорадча група ВООЗ із питань імунізації (SAGE) заявила, що інтервал між двома щепленнями від коронавірусу вакциною Pfizer може бути збільшений з чотирьох до шести тижнів.

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У світі станом на ранок 26 січня зафіксовано майже 100,3 млн випадків зараження коронавірусом, з них понад 2,1 млн - летальних.

Фото з сайту sky.com