Експерти ВООЗ дозволили збільшити інтервал між дозами вакцини Pfizer

Дорадча група ВООЗ із питань імунізації (SAGE) заявила, що інтервал між двома щепленнями від коронавірусу вакциною Pfizer може бути збільшений з чотирьох до шести тижнів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє AP.

«Рекомендація ВООЗ на підставі доступних клінічних даних полягає в тому, що інтервал щеплень (вакциною виробництва Pfizer/BioNTech – ред.) може бути збільшений до 42 днів», - йдеться у повідомленні.

У дорадчій групі додали, що рекомендації стосовно проміжку між першим і другим щепленнями можуть змінитися в разі появи нових даних.

Зараз друге щеплення від коронавірусу рекомендується робити між 21-м і 28-м днями після введення першої дози.

У SAGE також попередили, що країни, які збільшать інтервал між першим і другим щепленнями, мають бути впевнені в тому, що пацієнти будуть забезпечені другою дозою вакцини.

За останніми даними порталу Worldometer, у світі підтверджено 89,087 млн випадків COVID-19. Від початку пандемії 63,867 млн осіб вилікувалися, понад 1 млн 906 тис. померли.