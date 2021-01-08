Експерти ВООЗ дозволили збільшити інтервал між дозами вакцини Pfizer

Експерти ВООЗ дозволили збільшити інтервал між дозами вакцини Pfizer

Укрінформ
Дорадча група ВООЗ із питань імунізації (SAGE) заявила, що інтервал між двома щепленнями від коронавірусу вакциною Pfizer може бути збільшений з чотирьох до шести тижнів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє AP.

«Рекомендація ВООЗ на підставі доступних клінічних даних полягає в тому, що інтервал щеплень (вакциною виробництва Pfizer/BioNTech – ред.) може бути збільшений до 42 днів», - йдеться у повідомленні.

У дорадчій групі додали, що рекомендації стосовно проміжку між першим і другим щепленнями можуть змінитися в разі появи нових даних.

Зараз друге щеплення від коронавірусу рекомендується робити між 21-м і 28-м днями після введення першої дози.

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У SAGE також попередили, що країни, які збільшать інтервал між першим і другим щепленнями, мають бути впевнені в тому, що пацієнти будуть забезпечені другою дозою вакцини.

За останніми даними порталу Worldometer, у світі підтверджено  89,087 млн випадків COVID-19. Від початку пандемії 63,867 млн осіб вилікувалися, понад 1 млн 906 тис. померли.

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