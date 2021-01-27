AstraZeneca запевняє, що не обманула європейців із COVID-вакциною

Глава AstraZeneca Паскаль Соріот заперечує обвинувачення з боку деяких членів Єврокомісії у тому, що його компанія поставляє вакцину до інших країн більш активно, ніж до ЄС.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє DW.

Соріот зазначив, що AstraZeneca не продає свою вакцину «десь заради вигоди» і додав, що компанія «не заробляє на цій вакцині грошей» і «справедливо відноситься до Європи».

В Єврокомісії тим часом зріє підозра, що перебої з поставками вакцини до ЄС можуть бути пов'язані з тим, що AstraZeneca перекидає частину препаратів, призначених для вакцинації жителів ЄС, на ринок Великої Британії та інших країн, які не входять до ЄС.

У понеділок представники AstraZeneca не змогли пояснити представникам Єврокомісії, що відбувається, наступна зустріч має відбутися у середу.

Раніше, як повідомляється, голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen), виступаючи на Всесвітньому економічному форумі у Давосі, який в цьому році проходить в режимі онлайн, закликала виробників вакцин, які підписали контракти з ЄС, виконати свої зобов'язання.

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Слід нагадати, що 22 січня AstraZeneca несподівано повідомила, що через брак виробничих потужностей не здатна до кінця березня поставити вакцину до ЄС в узгоджених обсягах. За словами високопоставленого представника Брюсселя, компанія у першому кварталі може забезпечити поставки не більше ніж на 31 млн доз - на 60 відсотків менше, ніж планувалося.

Згідно з укладеним в серпні 2020 року контрактом, ЄС повинен отримати від цієї компанії до 400 млн доз препарату. Як вказав представник ЄС, AstraZeneca отримала у рамках угоди передоплату в розмірі 336 млн євро.

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Як повідомляв Укрінформ, президент США Джо Байден заявив, що його уряд збирається до літа закупити ще 200 млн доз вакцини від Pfizer / BioNTech і Moderna. З огляду на, що населення країни налічує трохи більше 330 млн, цього має вистачити для вакцинації від коронавірусу 90% американців.

У світі всього з початку пандемії підтверджено майже 100,8 млн випадків зараження COVID-19, включаючи 2,1 млн летальних.