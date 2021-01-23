AstraZeneca заявляє про проблеми з поставками вакцини в ЄС

Виробник вакцини від коронавірусу AstraZeneca попередив про проблеми з поставками препарату в Європейський Союз.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє BBC.

За словами представника AstraZeneca, «початкові обсяги (поставок - ред.) будуть менші, ніж спочатку передбачалося». Подробиці поки що невідомі.

Це вже другий виробник вакцини проти коронавірусу, який попередив про проблеми з поставками. Програми щеплень у деяких країнах були сповільнені через скорочення поставок вакцини від Pfizer і BioNTech.

Чиновники ЄС публічно не підтвердили, наскільки великий буде дефіцит вакцин, але неназване джерело в ЄС повідомило, що поставки буде скорочено до 31 мільйона доз (на 60%) у першому кварталі цього року.

Як повідомлялося, за даними Worldometer, у світі підтверджено в цілому 98 841 765 випадків інфікування коронавірусом, з них летальних 2 118 556, одужали 71 052 848 осіб.