Pfizer зголосилася постачати вакцину до бідних країн: дасть до 40 мільйонів доз

Американська компанія Pfizer зголосилася передати через глобальний механізм COVAX до 40 мільйонів доз вакцини проти COVID-19 бідним країнам та країнам із середнім доходом.

Про це компанія оголосила під час онлайн пресконференції, організованої Всесвітньою організацією охорони здоров’я, передає Associated Press.

Таке рішення ухвалили після слів очільника ВООЗ Тедроса Адханома Гебреісуса про «катастрофічний моральний провал», якими він схарактеризував той факт, що багаті країни скупили усі вакцини.

Видання зазначає, що така кількість вакцин є краплею в морі, бо треба забезпечити мільярди людей у 92 країнах з низьким та середнім рівнем доходу.

Гебреісус на пресконференції зазначив, що ці поставки від Pfizer та близько 150 мільйонів вакцин AstraZeneca дадуть змогу розпочати постачання вакцин у межах COVAX вже в лютому. За його словами, до кінця року у межах цього механізму країни мають отримати близько 2 мільярдів доз.

Pfizer та німецький партнер компанії BioNTech не обіцяли поставляти вакцину бідним країнам, на відміну від низки інших виробників. Проте у підсумку вони вирішили надати свій препарат COVAX за «некомерційною ціною». Якою саме, вони не кажуть.

Нагадаємо: за оцінками Інноваційного центру глобального здоров'я Дюкського університету, достатня кількість вакцин для охоплення всього населення світу з'явиться лише у 2023 або 2024 році.