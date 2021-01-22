Pfizer постачатиме COVID-вакцину у бідні країни — ЗМІ

Компанії Pfizer і BioNTech уклали угоду з Всесвітньою організацією охорони здоров’я (ВООЗ) про постачання своєї вакцини від коронавірусної хвороби до бідних країн.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters з посиланням на джерела.

Очікується, що офіційно про угоду оголосять сьогодні.

Препарат буде поставлений в рамках програми COVAX, створеної для рівного розподілу вакцин від коронавірусу між країнами.

В її рамках планується поширювати вакцину в країнах з низьким і середнім рівнем доходів з лютого.

За інформацією джерел, партія Pfizer/BioNTech буде невеликою. Вона буде призначена в першу чергу для медичних працівників у країнах з низькими доходами.

Деталі щодо вартості за дозу препарату та розміру угоди не наводяться.

У компаніях дану інформацію не прокоментували. Водночас старший радник ВООЗ Брюс Ейлвард сказав в понеділок, що програма COVAX «детально обговорюється» з Pfizer.

Як повідомляв Укрінформ, у четвер президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Євросоюз замовив більше доз вакцини проти COVID-19, ніж зможе використати, що надасть країнам-членам можливість передати частину вакцини партнерам, які її гостро потребують.

Єврокомісія уклала форвардні контракти на постачання вакцини із вісьмома фармакологічними компаніями, при цьому вакцини двох з них - Pfizer/BioNTech та Moderna, були визнані як безпечні та ефективні Європейським медичним агентством ЕМА та отримали авторизацію на ринку Євросоюзу.

Загальна кількість вакцини, що замовлена за цими форвардними контрактами, перевищує 2,3 мільярда доз.

Фото: CTK Photo/Укрінформ