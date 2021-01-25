Єврокомісія вимагає від AstraZeneca виконання контракту щодо вакцини

Європейська комісія наполягає, аби фармакологічна компанія AstraZeneca дотримувалася контрактних зобов’язань та провела поставку оговореної кількості доз вакцини від коронавірусу навіть до моменту її умовної ринкової авторизації в ЄС.

Про це на брифінгу у Брюсселі заявив речник Єврокомісії Стефан де Кеерсмакер, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Після оголошення AstraZeneca про скорочення поставок вакцини єврокомісар Кіріакідес (з питань здоров’я та продовольчої безпеки – ред.) надіслала вчора листа до цієї компанії... У ньому єврокомісар наголосила на важливості поставок відповідно до графіку, погодженого в контрактах. Вона нагадала, що збільшення виробничих спроможностей має відбутися поряд із збільшенням клінічних випробувань, щоб забезпечити доступність вакцини так швидко, як це можливо», - заявив речник Єврокомісії.

За його словами, цю ситуацію обговорюватимуть сьогодні на засіданні Координаційного комітету ЄС за участю Єврокомісії, країн-членів та представників компанії AstraZeneca.

Водночас речник Єврокомісії Ерік Мамер повідомив, що сьогодні вранці президент Єврокомісії провела телефонну розмову з директором компанії AstraZeneca.

«Президент була дуже чіткою в тому, що очікує від AstraZeneca виконання контрактних зобов’язань, які передбачені угодою про закупівлю вакцини. Вона нагадала керівнику компанії, що ЄС інвестував великі ресурси в компанію саме з тим, щоб забезпечити нарощування виробництва, навіть до моменту умовної ринкової авторизації з боку Європейського медичного агентства», - сказав Мамер.

За його словами, Єврокомісія очікує, що компанія AstraZeneca знайде рішення та застосує "всю можливу гнучкість", аби швидко здійснити поставки вакцини до Євросоюзу.

Як повідомлялося, 23 січня виробник вакцини від коронавірусу AstraZeneca попередив, що початкові обсяги поставок вакцини до ЄС будуть меншими, ніж передбачалося спочатку.

Це вже другий виробник вакцини проти коронавірусу, який попередив про проблеми з поставками. Програми щеплень у деяких країнах були сповільнені через скорочення поставок вакцини від Pfizer і BioNTech, яка оголосила про тимчасове скорочення виробництво, аргументуючи це необхідністю нарощування виробничих спроможностей.

За повідомленнями європейських ЗМІ, ці події можуть призвести до скорочення поставок вакцини до країн ЄС на 60 відсотків вже у першому кварталі 2021 року до 31 мільйона доз.

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