AstraZeneca поставить до Німеччини 3 мільйони доз COVID-вакцини у лютому
Про це політик розповів виданню Bild am Sonntag, передає Укрінформ.
«Хороша новина полягає в тому, що якщо вакцина AstraZeneca буде затверджена в кінці січня, ми очікуємо щонайменше 3 мільйони доз вакцин для Німеччини в лютому. На жаль, це менше, ніж очікувалося», - сказав Шпан.
При цьому міністр підтвердив своє сподівання надати можливість зробити вакцинацію всім охочим у Німеччині до літа. Це, але, можливо за умови схвалення подальших препаратів. До кінця березня планується завершити вакцинацію серед людей старше 80 років.
AstraZeneca офіційно поінформувала ЄС у п’ятницю, що змушена скоротити на 60% - до 31 млн - кількість доз вакцини, яку планує доставити до країн блоку в першому кварталі. Причина полягає у проблемах виробничого характеру.
Раніше про те, що вакцин буде поставлено менше, ніж очікувалось, заявили виробники від BioNTech/ Pfizer.
Нагадаємо: станом на 22 січня у Німеччині, як повідомляє портал вакцинації, було щеплено 1 млн 469 тис. 353 осіб або 1,8% населення республіки. При цьому 163 424 з них отримали вже по 2 дози.