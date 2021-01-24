AstraZeneca поставить до Німеччини 3 мільйони доз COVID-вакцини у лютому

Британська компанія AstraZeneca поставить у лютому до Німеччини 3 мільйони доз вакцини проти COVID-19, що є менше, ніж сподівався міністр охорони здоров’я ФРН Єнс Шпан.

Про це політик розповів виданню Bild am Sonntag, передає Укрінформ.

«Хороша новина полягає в тому, що якщо вакцина AstraZeneca буде затверджена в кінці січня, ми очікуємо щонайменше 3 мільйони доз вакцин для Німеччини в лютому. На жаль, це менше, ніж очікувалося», - сказав Шпан.

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При цьому міністр підтвердив своє сподівання надати можливість зробити вакцинацію всім охочим у Німеччині до літа. Це, але, можливо за умови схвалення подальших препаратів. До кінця березня планується завершити вакцинацію серед людей старше 80 років.

AstraZeneca офіційно поінформувала ЄС у п’ятницю, що змушена скоротити на 60% - до 31 млн - кількість доз вакцини, яку планує доставити до країн блоку в першому кварталі. Причина полягає у проблемах виробничого характеру.

Раніше про те, що вакцин буде поставлено менше, ніж очікувалось, заявили виробники від BioNTech/ Pfizer.

Нагадаємо: станом на 22 січня у Німеччині, як повідомляє портал вакцинації, було щеплено 1 млн 469 тис. 353 осіб або 1,8% населення республіки. При цьому 163 424 з них отримали вже по 2 дози.