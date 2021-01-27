У світі зафіксували понад 100,8 мільйона випадків COVID-19

У світі станом на ранок 27 січня зафіксовано майже 100,8 млн випадків зараження коронавірусом, з них понад 2,1 млн - летальних.

Про це свідчать дані Worldometer, повідомляє Укрінформ.

Згідно з цими даними, у світі виявлені 100 837 607 випадків COVID-19, зокрема 2 167 096 – летальний, одужали 72 842 827 особи.

З початку нової доби зафіксовано 24 987 нових випадків, з них 17 165 у Мексиці. Загинули 1 906 осіб, зокрема 1 743 у Мексиці.

Лідерами за кількістю випадків COVID-19 у світовій статистиці є США (26 011 222), Індія (10 690 279), Бразилія (8 936 590), Росія (3 756 931), Велика Британія (3 689 746).

Україна посідає 17 місце у загальній статистиці.