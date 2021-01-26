Коронавірус в Європі: перша країна перетнула позначку в 100 000 смертей

Велика Британія стала першою європейською країною, де число жертв пандемії коронавірусу перевищило 100 000 осіб.

Як передає Укрінформ, про це інформує Newsweek.

Загальна кількість людей, які померли від COVID-19 у Сполученому Королівстві, перевищила 100 000 протягом другої хвилі сплеску захворюваності.

Офіційні дані показують, що наразі кількість смертей від COVID-19 у Великій Британії становить 100 162 особи, останньої доби зафіксовано 1 631 летальний випадок, пов'язаний із хворобою.

Досі лише чотири країни світу - США, Бразилія, Індія та Мексика - зафіксували вищі показники смертності через COVID-19.

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У світі станом на 26 січня зафіксовано майже 100,5 млн випадків зараження коронавірусом, з них понад 2,1 млн - летальних.

Фото: Luis Sevillano / EL PAÍS