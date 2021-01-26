Уряд Британії у лютому оцінить можливість послаблення карантину

Уряд Великої Британії до середини лютого розгляне можливість послаблення певних карантинних заходів.

Про це заявив прем'єр-міністр Борис Джонсон, передає Укрінформ з посиланням на Sky News.

В офісі прем’єр-міністра підкреслили, що йдеться лише про оцінку даних, а не про послаблення карантинних заходів.

«Не забувайте, що Британія досягла величезного прогресу у протидії інфекціям. І я не думаю, що люди хочуть спостерігати ще один великий сплеск заражень», – наголосив Джонсон.

За минулу добу у Великій Британії зафіксовано найменший приріст нових випадків коронавірусу від початку року – 22 195.

Загалом від початку епідемії у країні підтверджено понад 3,6 мільйона випадків COVID-19 (за цим показником Британія посідає 5-те місце у світі), 98,5 тисячі з них виявилися летальними.