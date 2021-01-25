Глава МОЗ Британії попереджає: до послаблення карантину ще далеко

Міністр охорони здоров'я Великої Британії Метт Генкок заявив, що країні потрібно пройти ще довгий шлях, аби говорити про послаблення карантинних обмежень.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Sky News.

Голова британського МОЗ зазначив, що попередні дані показують, що завдяки суворим обмеженням у країні починає зменшуватися добова захворюваність на COVID-19, але попередив, що Національна служба здоров'я залишається під "величезним тиском".

"Нам усім слід перейматися з приводу цієї пандемії та дотримуватися правил. Дуже важливо, щоб люди це робили", - зазначив Генкок.

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Він також повідомив, що 75% усіх жителів Британії віком за 80 років вже отримали перше щеплення вакцини від коронавірусу.

Зазначається, що у відповідь на запитання, коли нарешті буде пом'якшено локдаун, міністр пояснив, що чинні обмеження допомагають знижувати кількість нових хворих, але пройде ще дуже багато часу, доки їх кількість стане достатньо низькою.

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За останніми даними Worldometer, у світі з початку пандемії підтверджено 99,691 млн випадок коронавірусу. Померли майже 2,137 млн осіб, змогли побороти недугу 71,662 млн хворих.

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