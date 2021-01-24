У Британії ввели карантин для іноземних мандрівників

У Британії ввели карантин для іноземних мандрівників

Укрінформ
Британський уряд запровадив десятиденний карантин для всіх мандрівників, які прибули в країну.

Як передає Укрінформ, про це пише газета Daily Mail.

Голова уряду Британії Борис Джонсон оголосив у п'ятницю, що будь-хто, хто прибуває до країни з 4 ранку 23 січня повинен буде мати негативний тест на коронавірус та перебувати на самоізоляції протягом десяти днів.

Усі авіарейси з Південної Америки, Португалії та Кабо-Верде тепер заборонені у відповідь на смертельний новий штам вірусу, що виник у Бразилії.

Ці обмежувальні заходи поглибили кризу, з якою стикаються туристична та авіаційна промисловість Британії, та викликають побоювання подальшої широкомасштабної втрати робочих місць.

Гетвік - другий за величиною аеропорт Великої Британії, тимчасово закрив свій Південний термінал та скорочує 600 робочих місць, тоді як на відомому лондонському летовищі Хітроу закрито два термінали.

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Як повідомляв Укрінформ, міністерство транспорту Британії заборонило в'їзд до Сполученого Королівства громадянам Португалії, Бразилії та ще понад 10 країн через виявлений у Бразилії новий штам коронавірусу. Заборона набрала чинності 15 січня о 4:00 за британським часом.

Бразилія ж тимчасово не приймає авіарейси з Великої Британії через виявлений там новий штам коронавірусу.

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