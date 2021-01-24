У Британії ввели карантин для іноземних мандрівників

Британський уряд запровадив десятиденний карантин для всіх мандрівників, які прибули в країну.

Як передає Укрінформ, про це пише газета Daily Mail.

Голова уряду Британії Борис Джонсон оголосив у п'ятницю, що будь-хто, хто прибуває до країни з 4 ранку 23 січня повинен буде мати негативний тест на коронавірус та перебувати на самоізоляції протягом десяти днів.

Усі авіарейси з Південної Америки, Португалії та Кабо-Верде тепер заборонені у відповідь на смертельний новий штам вірусу, що виник у Бразилії.

Ці обмежувальні заходи поглибили кризу, з якою стикаються туристична та авіаційна промисловість Британії, та викликають побоювання подальшої широкомасштабної втрати робочих місць.

Гетвік - другий за величиною аеропорт Великої Британії, тимчасово закрив свій Південний термінал та скорочує 600 робочих місць, тоді як на відомому лондонському летовищі Хітроу закрито два термінали.

Як повідомляв Укрінформ, міністерство транспорту Британії заборонило в'їзд до Сполученого Королівства громадянам Португалії, Бразилії та ще понад 10 країн через виявлений у Бразилії новий штам коронавірусу. Заборона набрала чинності 15 січня о 4:00 за британським часом.

Бразилія ж тимчасово не приймає авіарейси з Великої Британії через виявлений там новий штам коронавірусу.