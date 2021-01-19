Глава британського МОЗ пішов на самоізоляцію

Міністр охорони здоров’я Великої Британії Метт Генкок заявив, що пішов на самоізоляцію після контакту з людиною, що здала позитивний тест на COVID-19.

Як передає Укрінформ, про це він заявив в опублікованому у Твіттері відеозверненні.

«Минулої ночі, спеціальний COVID-додаток британської Національної служби охорони здоров'я надіслав мені сповіщення, і тому я перебуватиму на самоізоляції вдома, не виходячи з дому, щонайменше до неділі», - сказав Генкок.

Він додав, що сповіщення додатку означає, що він нещодавно був у тісному контакті з людиною, що здала позитивний тест на коронавірус.

Міністр зазначив, що наступні шість днів працюватиме дистанційно.

Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 19 січня у світі зареєстровано 96 009 891 випадок коронавірусу, зокрема, 2 049 348 смертей та 68 630 134 одужання.