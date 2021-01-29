У ЄС схвалили вакцину AstraZeneca

Європейське медичне агентство (ЕМА) оголосило про те, що рекомендує Європейській Комісії надати ринкову авторизацію вакцині проти COVID-19 виробництва фармакологічної компанії AstraZeneca.

Як повідомляє Укрінформ, таке повідомлення оприлюднене на сайті ЕМА.

«ЕМА рекомендувала надати обумовлену ринкову авторизацію для вакцини AstraZeneca проти COVID-19 для людей від 18 років. Це вже третя вакцина проти COVID-19, яку ЕМА рекомендувала для авторизації», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, комітет ЕМА з медикаментів для лікування людей оцінив дані щодо якості, безпечності та ефективності цієї вакцини і рекомендував Єврокомісії здійснити ринкову авторизацію вакцини AstraZeneca. Така авторизація має підвищити впевненість громадян ЄС у тому, що вакцини, які з’являються в ЄС, відповідають необхідним стандартам, та забезпечити контроль і виконання зобов’язань в рамках кампанії вакцинації, що вже розпочалася в ЄС.

“З цим третім позитивним рішенням ми надалі розширюємо арсенал вакцин, що є доступними для країн ЄС та Європейського Економічного Простору для боротьби з пандемією і для захисту своїх громадян. Як у всіх попередніх випадках Комітет ЕМА ретельно дослідив цю вакцину, і наукова основа нашої роботи підтверджує тверді зобов’язання щодо збереження здоров’я громадян ЄС», - зауважила з цього приводу Виконавчий директор ЕМА Емер Кук.

За її словами, для іспитів вакцини були проведені чотири клінічні випробування у Великій Британії, в Бразилії та Південній Африці. Вони підтвердили, що вакцина проти COVID-19 AstraZeneca є безпечною та ефективною у запобіганні захворюванню та коронавірус для людей віком від 18 років. В цих дослідженнях взяли участь близько 24 тисяч осіб.

Вакцинація за допомогою AstraZeneca потребує двох щеплень, при цьому друге таке щеплення має бути зроблене у період від 4 до 12 тижнів від моменту першого щеплення.

Як зазначається, побічні ефекти, пов’язані із вакцинацією, такі як біль у місці щеплення, головний біль, слабкість та ознаки застуди, - є м’якими, і не тривають більше кількох днів після вакцинації.

Як повідомлялося, вже у поточному році ЕМА заявила, що вакцина, розроблена компанією AstraZeneca спільно з Оксфордським університетом, може отримати авторизацію в Євросоюзі до кінця січня, залежно від наданих даних та процесу оцінки.

Розробники вакцини від коронавірусу AstraZeneca заявили, що змогли підвищити ефективність свого препарату до максимальних показників - вище 90%.

Велика Британія схвалила використання вакцини AstraZeneca 30 грудня та розпочала її застосування.

Наприкінці минулого року міністр охорони здоров’я України Максим Степанов провів переговори з виконавчим директором із міжнародних та урядових питань компанії AstraZeneca Алеком ван Гелдером щодо передконтрактних умов, термінів та логістики постачання цієї COVID-вакцини в Україну.

Компанія AstraZeneca погодилася оприлюднити форвардний контракт з Європейською Комісією на постачання 300 мільйонів доз вакцини країнам ЄС з можливістю додаткового замовлення ще 100 мільйонів доз вакцини, який був укладений у серпні минулого року. Такий крок був зроблений на прохання Єврокомісії після того, як наприкінці минулого тижня компанія AstraZeneca заявила про те, що не зможе поставити на європейський ринок обумовлену контрактом кількість доз вакцини проти коронавірусу.

Вакцина від AstraZeneca є третім препаратом, допущеним до використання в ЄС для вакцинації від коронавірусу. Поки в ЄС дозволили використання вакцин німецької фірми BioNTech та її американської партнерки Pfizer, а також препарату концерну Moderna зі США.