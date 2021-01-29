Вакцина Johnson & Johnson показала ефективність 85%
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Sky News.
У компанії додали, що, згідно з внутрішніми дослідженнями, щеплення показало ефективність 66% для запобігання середньої та важкої форм захворювання на коронавірус.
Зазначається, що, на відміну від інших вакцин проти коронавірусу, доза вакцини від Johnson & Johnson вводиться одним щепленням. Вартість однієї дози коштує близько 10 доларів США.
Саму вакцину можна зберігати при температурі холодильника, що значно полегшує її зберігання та розподіл у світі.
Як повідомляв Укрінформ, у середині грудня американська компанія Johnson & Johnson оголосила про запуск у повному обсязі випробувань своєї вакцини від коронавірусу в межах третьої фази досліджень.
За даними Worldometers, у світі станом на 29 січня зафіксовано 102 144 932 випадки COVID-19, з них - 2 203 261 летальний, одужало вже 73 995 432 особи.
Фото з сайту sky.com