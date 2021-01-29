Вакцина Johnson & Johnson показала ефективність 85%

Американська компанія Johnson & Johnson заявила, що одне щеплення її вакциною показало ефективність до 85% для запобігання найсерйознішим симптомам коронавірусу (COVID-19).

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Sky News.

У компанії додали, що, згідно з внутрішніми дослідженнями, щеплення показало ефективність 66% для запобігання середньої та важкої форм захворювання на коронавірус.

Зазначається, що, на відміну від інших вакцин проти коронавірусу, доза вакцини від Johnson & Johnson вводиться одним щепленням. Вартість однієї дози коштує близько 10 доларів США.

Саму вакцину можна зберігати при температурі холодильника, що значно полегшує її зберігання та розподіл у світі.

Як повідомляв Укрінформ, у середині грудня американська компанія Johnson & Johnson оголосила про запуск у повному обсязі випробувань своєї вакцини від коронавірусу в межах третьої фази досліджень.

За даними Worldometers, у світі станом на 29 січня зафіксовано 102 144 932 випадки COVID-19, з них - 2 203 261 летальний, одужало вже 73 995 432 особи.

Фото з сайту sky.com