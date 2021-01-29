COVID-вакцинація в Україні почнеться орієнтовно з 15 лютого – Ляшко

Вакцинація проти COVID-19 в Україні може початися в районі 15 лютого або пізніше.

Як передає Укрінформ, про це в інтерв'ю BBC News Україна розповів головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

За його словами, орієнтовно у ці дати до України можуть привезти перші вакцини.

"Можемо сказати, що в районі 15 лютого. Десь так. Можливо і пізніше. Багато процесів на етапі узгодження", – заявив чиновник.

На запитання, чи є ймовірність, що в лютому вакцину не привезуть і все відкладеться, він відповів, що завадити можуть лише форс-мажорні обставини. "Наприклад, не відпустять партію, партія потрапить у ДТП, літак не вилетить через негоду. Якщо ми не отримаємо у лютому вакцину, то лише через такі от речі. Я більш ніж впевнений, що у лютому почнеться кампанія з імунопрофілактики проти коронавірусу", – сказав Ляшко.

При цьому він не відповів на запитання, якою саме вакциною почнуть робити щеплення українцям від коронавірусу: "Питання в тому, яка вакцина приїде першою. Та, що може бути виділена в рамках COVAX, яка передається Україні безоплатно. Або та, яку Україна законтрактувала за бюджетні кошти".

За його словами, якщо COVAX, то, напевно, першою приїде вакцина Pfizer. 29 січня стане відомо, чи дадуть Україні Pfizer. Якщо це буде не Pfizer, то 80%, що це буде AstraZeneca.

Як повідомлялося, в рамках глобальної допомоги COVAX Україні обіцяли безоплатно надати від 8 до 16 млн доз вакцин.

До цього часу Україна уклала попередній контракт лише з однією компанією про закупівлю вакцин від коронавірусу - це китайський виробник Sinovac. Однак ця вакцина проходить третю стадію випробувань. Згідно з дослідженнями, які провели у Бразилії, ефективність Sinovac становить 50%. Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявляв, що договору з цією китайською компанією не буде, якщо ефективність вакцини буде менше 70%.

Раніше Ляшко розповів, що Україна веде переговори з кількома міжнародними компаніями – провідними виробниками. І до 1 лютого мають оголосити про ще один контракт на закупівлю вакцин.

МОЗ планує за 2021-2022 роки вакцинувати 50% населення України.

В Україні станом на 29 січня лабораторно підтверджено 1 211 593 випадки COVID-19, з них за добу - 5 181.