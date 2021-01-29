За добу в Україні виявили 5 181 випадок коронавірусу

В Україні станом на 29 січня лабораторно підтверджено 1 211 593 випадки COVID-19, з них за добу - 5 181.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

«5 181 новий випадок коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 29 січня 2021 року. Зокрема, захворіли 218 дітей та 212 медпрацівників.», - йдеться в повідомленні.

Також, як зазначається в дописі, за минулу добу госпіталізовано 1 916 осіб; сталося 128 летальних випадків; одужало 11 310 осіб; здійснено тестувань за добу – 44 143 (зокрема методом ПЛР – 24 769, методом ІФА – 19 374).

За весь час пандемії в Україні захворіло 1 211 593 особи;

одужало – 1 003 341 особа; летальних випадків – 22 479;

проведено ПЛР-тестувань – 6 209 089.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована на Львівщині (440), у м. Київ (361), Івано-Франківській (356), Київській (326) та Вінницькій (238) областях.