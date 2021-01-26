Україна очікує першу партію вакцин Sinovac через три-чотири тижні – Шмигаль

Україна очікує першу партію у 700 тисяч доз вакцин Sinovac проти коронавірусу через три-чотири тижні.

Про це сказав Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час виступу у Верховній Раді, передає кореспондент Укрінформу.

«30 грудня Україна уклала договір на закупівлю вакцин від компанії Sinovac Biontech...Минулого тижня дана вакцина отримала погодження на використання в Бразилії, де проводились її клінічні випробування, орієнтовно через три- максимум чотири тижні очікуємо першу партію у кількості 700 тисяч доз вакцин даного виробника», - сказав Шмигаль.

Він також додав, що Україна очікує від глобальної ініціативи COVAX, поставки вакцин від 8 до 16 млн доз протягом цього року. «До 1 лютого очікуємо рішення COVAX щодо включення до розподілу в рамках першої хвилі, в разі позитивного рішення отримаємо в лютому до 200 тисяч доз вакцин Pfither Biontech», - сказав Шмигаль.

Він додав, що найбільш вірогідно іншими вакцинами, які можуть поставляти в Україну в рамках ініціативи COVAX будуть ті, з якими у цієї організації є угоди щодо виробництва - PfitherBiontech, Astrazeneca, Novavax та Sanofi.

Як повідомлялося, 12 грудня були озвучені результати клінічних випробувань вакцини від COVID-19 китайської компанії Sinovac Biotech у Бразилії, згідно з якими ефективність їх вакцини становить 50,4%.

Наприкінці 2020 року Міністерство охорони здоров'я уклало договір на поставку 1 млн 913 доз вакцини проти COVID-19 компанії Sinovac Biotech, перша партія становитиме 700 тис. доз.