Вакцинація почнеться вже у лютому – Зеленський
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Укрінформ
Президент Володимир Зеленський заявив, що після свят не сталося спалаху захворюваності, а вакцинація розпочнеться в лютому.
Про це він повідомив у Фейсбуці.
"Сьогодні ми вийшли з локдауну, і я хотів би подякувати кожному. Спалаху інфекції не сталося, більш того – одужалих було більше, ніж тих, хто захворів", - сказав Зеленський.
За його словами, введено 14 тисяч додаткових ліжок, тепер їх майже 70 тисяч. 70% з них – вільні, а понад 80% забезпечені киснем.
"І ще одна хороша новина – вакцинація почнеться вже в лютому. Деталі зможемо озвучити найближчим часом", - повідомив Президент.
Як повідомляв Укрінформ, станом на 25 січня в Україні лабораторно підтверджено 1 194 328 випадків COVID-19, з них за добу - 2 516.