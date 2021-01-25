Вакцинація почнеться вже у лютому – Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що після свят не сталося спалаху захворюваності, а вакцинація розпочнеться в лютому.

Про це він повідомив у Фейсбуці.

"Сьогодні ми вийшли з локдауну, і я хотів би подякувати кожному. Спалаху інфекції не сталося, більш того – одужалих було більше, ніж тих, хто захворів", - сказав Зеленський.

За його словами, введено 14 тисяч додаткових ліжок, тепер їх майже 70 тисяч. 70% з них – вільні, а понад 80% забезпечені киснем.