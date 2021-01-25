В Україні за добу виявили 2 516 випадків коронавірусу

В Україні станом на 25 січня лабораторно підтверджено 1 194 328 випадків COVID-19, з них за добу - 2 516 .

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"2 516 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 25 січня 2021 року. Зокрема, захворіли 95 дітей та 87 медпрацівників", - написав він.

Міністр поінформував, що за минулу добу зареєстровано 63 летальні випадки, одужало 5783 особи. Госпіталізовано 1166 пацієнтів.

"За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Запорізькій (241), Івано-Франківській (238), Одеській (166), Чернівецькій (160) областях та м. Київ (146)", - зазначив глава МОЗ.

За його словами, загалом за весь час пандемії в Україні на COVID-19 захворіло 1 194 328 осіб, з них одужало 953 297 осіб, летальних випадків зареєстровано 21 924.

Як повідомлялося, за даними Worldometer, у світі виявлено 99 774 351 випадок COVID-19, зокрема 2 139 031 летальний, одужали 71 746 746 осіб.