На Банковій обговорили початок COVID-вакцинації в Україні

Президент Володимир Зеленський доручив якнайшвидше представити детальну програму вакцинації проти COVID-19 в нашій державі.

Про це він зазначив на традиційній селекторній нараді з питань запобігання поширенню коронавірусної інфекції, повідомляє Укрінформ із посиланням на пресслужбу глави держави.

За словами Президента, програма вакцинації в Україні має містити детальний план по кожній області.

«Треба визначити кількість вакцин, чіткі терміни вакцинації, перелік категорій населення, які мають вакцинуватися в першу чергу. Також має бути налагоджена система менеджменту та логістики вакцини, зокрема, створені електронні системи запису, фіксації, місць щеплень та розподіл поставок», – сказав Президент.

Окрім того, має бути проаналізована ситуація з тими, хто вже перехворів на COVID-19, щоб визначити, коли цю категорію людей потрібно вакцинувати.

Водночас в ОП проінформували, що на завершальній стадії перебувають переговори щодо закупівлі вакцини, й українська сторона позитивно оцінює результати перемовин.

Очікується, що вакцинація в Україні може розпочатися з лютого. Міністр охорони здоров’я Максим Степанов розповів, що на першому етапі її проводитимуть мобільні бригади.

Як повідомляв Укрінформ, у січні Кабінет Міністрів визначив британське закупівельне агентство Crown Agents оператором закупівлі вакцин від COVID-19 для України. Міністерство охорони здоров'я планує найближчим часом підписати договір зі ще одним постачальником вакцин від COVID-19.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов анонсував, що на комерційному ринку легальна вакцина від коронавірусу з'явиться до літа.

Фото: ОП