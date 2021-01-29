Україна хоче викупити надлишки COVID-вакцин у держав ЄС

Україна готова викуповувати надлишкові обсяги COVID-вакцини у держав ЄС.

Про це під час онлайн-дискусії "Збільшення допомоги ЄС країнам Східного партнерства в боротьбі з COVID-19" сказав міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Укрінформ.

"Наші команди вже працюють над пілотним проєктом. Ми готові викупити надлишки вакцин у держав-членів ЄС для того, щоб якомога швидше захистити наших громадян. У зв'язку з цим я хотів би звернутися до вас, панове депутати, по можливості проінформувати країни, що механізм вже практично створений і нам потрібні лише політичні рішення країн", - сказав Степанов.

Він нагадав, що Україна веде переговори з основними виробниками вакцини від COVID-19, які завершили або знаходяться на 3 стадії клінічних досліджень, і з кількома вже триває узгодження потенційних контрактів.

Також в Україні прийнято план вакцинації, згідно з яким у 2021-2022 роках вакцинацією від COVID-19 має бути охоплено не менш як 50% всього населення України.

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