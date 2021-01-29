На першому етапі від коронавірусу вакцинують 367 тисяч людей – Степанов

Перший етап вакцинації в Україні передбачає доступ до вакцини для 367 491 людини.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов на брифінгу, передає кореспондент Укрінформу.

"На першому етапі вакцинують людей з критичним ризиком інфікування та розвитку коронавірусної хвороби та тих, хто виконує критичні функції у відповідь на пандемію коронавірусної хвороби. Перший етап передбачає доступ до вакцин, загальна кількість людей, яким ми будемо робити вакцинацію - 367 491 людина. Це всі люди у нас повністю верифіковані", - сказав Степанов.

Він зазначив, що вакцинують працівників мобільних бригад з вакцинації, медичних працівників, лікарів, середній медперсонал, який працює в закладах охорони здоров'я, що надають допомогу пр коронавірусі. Також вакцину отримають всі працівники лабораторій, які проводять дослідження на виявлення коронавірусу, працівники екстренної медичної допомоги, люди, які перебувають в спеціалізованих закладах, працівники цих закладів, а також військовослужбовці.

Міністр запевнив, що вакцинація в Україні розпочнеться в лютому цього року, як і планувалося.

За його словами, вакцинація буде відбуватися виключно безпечними вакцинами, які будуть зареєстровані в Україні та які пройшли всі стадії клінічних випробувань. Він додав, що російської вакцини в Україні ніхто реєструвати не буде.

Як повідомляв Укрінформ, у січні Кабінет Міністрів визначив британське закупівельне агентство Crown Agents оператором закупівлі вакцин від COVID-19 для України. Міністерство охорони здоров'я планує найближчим часом підписати договір зі ще одним постачальником вакцин від COVID-19.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов анонсував, що на комерційному ринку легальна вакцина від коронавірусу з'явиться до літа.