Прем'єр Іспанії пообіцяв Зеленському сприяти в отриманні Україною COVID-вакцини

Президент Володимир Зеленський обговорив з головою уряду Іспанії Педро Санчесом питання боротьби з пандемією COVID-19, отримання вакцини, торговельно-економічну співпрацю та запросив на святкування 30-річчя незалежності України.

Про це йшлося під час телефонної розмови лідерів, повідомляє Укрінформ з посиланням на пресслужбу глави держави.

«Іспанія є для України одним з основних торговельних партнерів у Європейському Союзі та зберігає позицію найбільшого у Європі імпортера українських зернових. Ми готові й надалі бути надійним стратегічним постачальником зернової продукції до Іспанії», – сказав Зеленський.

Співрозмовники відзначили важливість проведення четвертого засідання Українсько-іспанської змішаної міжурядової комісії з економічного і промислового співробітництва цього року у Києві.

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Домовлено, зокрема, активізувати співпрацю у сферах енергетики, інфраструктури, цифровізації та кібербезпеки.

Лідери обговорили також боротьбу з коронавірусною інфекцією та можливості для забезпечення України вакциною, яку ліцензували західні країни.

За даними ОП, голова іспанського уряду наголосив, що "сприятиме Україні в отриманні вакцини як на рівні двосторонніх відносин, так і на рівні ЄС".

У той же час Президент відзначив внесок української громади як однієї з найбільших в Іспанії у зміцнення двосторонніх відносин держав та подякував очільнику іспанського уряду за створення належних умов для задоволення культурно-освітніх та соціальних потреб громадян України, які проживають в Іспанії.

Зеленський подякував за підтримку Іспанією суверенітету й територіальної цілісності України та на прохання іспанської сторони ознайомив з безпековою ситуацією на Донбасі та мирними ініціативами України.

Окремо було обговорено стратегічний шлях України до НАТО і глава держав розповів про кроки для досягнення стандартів Альянсу. При цьому Зеленськмй запевнив, що що українська армія на сьогодні – одна з найсильніших.

«Наша армія щодня захищає не лише Україну, а й Європу, відбиваючи агресію на сході нашої країни. Ми постійно покращуємо наші стандарти і в майбутньому можемо підсилити НАТО», – зауважив глава Української держави.

Президент запросив голову уряду Іспанії взяти участь у заходах з нагоди відзначення 30-ї річниці незалежності України.

В ОП проінформували, що Санчес висловив готовність відвідати Україну, та підкреслив, що його приїзд може стати першим за останні 30 років візитом прем'єр-міністра Іспанії до України.