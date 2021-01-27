ЄС готовий надати Україні вакцини від коронавірусу – Боднар

МЗС України веде перемовини з країнами ЄС щодо можливості придбання або отримання від них у якості допомоги вакцин проти COVID-19.

Про це сказав у інтерв’ю Укрінформу заступник міністра Василь Боднар.

«МЗС доручило послам у всіх європейських столицях обговорити можливості підтримки, щодо надлишків вакцин... Наразі вже отримано певні позитивні сигнали від країн ЄС, що вони можуть нам передати або продати надлишки», - сказав заступник міністра, але не став розголошувати деталі.

Дипломат нагадав, що Президент України Володимир Зеленський особисто порушував питання вакцин перед канцлером Ангелою Меркель під час їх телефонної розмови. Питання боротьби з пандемію обговорювалося також у ході політичних консультацій між Міністерствами закордонних справ України та ФРН минулого понеділка в Берліні.

Ключову роль в питання отримання вакцини відіграє Міністерство охорони здоров’я, а МЗС, зазначив його представник, надає сприяння у налагодженні контактів.

Боднар запевнив, що зовнішньополітичне відомство дуже активно працює над тим, щоб вакцина якнайшвидше була в Україні, щоб якомога швидше можна було розпочати вакцинацію.

Нагадаємо, в усіх країнах ЄС вакцинація розпочалася одночасно 27 грудня.