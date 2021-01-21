Німеччина зможе поділитися COVID-вакциною з іншими країнами - Меркель

Німеччина замовила достатньо вакцини проти коронавірусу, якою може поділитися з іншими країнами, коли буде налагоджене постачання в достатній кількості.

Про це заявила канцлер ФРН Ангела Меркель перед початком віртуальної зустрічі глав країн ЄС, присвяченій переважно питанню нового штаму коронавірусу, передає кореспондент Укрінформу.

«Питання не в тому, скільки ми замовили, а кільки отримаємо… Я не можу гарантувати виробництво», - сказала Меркель.

В уряді сподіваються, що до літа можна буде запропонувати можливість вакцинації всім, хто хоче її зробити.

Канцлер сказала, що Німеччина після третього кварталу матиме можливість поділитися з біднішими країнами.

«Німеччина перебуває у важкій фазі пандемії», - заявила Меркель. Саму пандемію вона назвала «найбільшою природною катастрофою століття». Особливо складною ситуацію робить поширення нового штаму коронавірусу. Втім, впевнена канцлер, спільними зусиллями, профілактичними діями можна не допустити третьої хвилі пандемії.

«Ми повинні за можливості максимально уповільнити поступ цієї мутації і та упередити третю хвилю. Ми ще можемо її не допустити», - заявила канцлер, яка вважає правильним посилення обмежень у ФРН і продовження їх до середини лютого. При цьому вона попередила, що й після 15 лютого відкриються не всі заклади.

Станом на 20 січня, в Німеччині було щеплено один раз 1 млн 342 тис 091 людина (або 1,6% населення), з них 77 602 отримали 2 дози. За останню добу вакциновано 96 941 людина.