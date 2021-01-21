Меркель сказала, чи можливе виробництво російської вакцини Sputnik V у Німеччині

Виробництво російської вакцини Sputnik V від коронавірусу в Німеччині для скорішого подолання пандемії є допустимим, у разі її схвалення ЄС, попри політичні розбіжності.

Про це заявила канцлер ФРН Ангела Меркель на брифінгу в Берліні, передає кореспондент Укрінформу.

Вона повідомила, що під час телефонної розмови з президентом РФ Володимиром Путіним запевнила його в тому, що Німеччина «хоче співпрацювати».

«Попри всі політичні розбіжності, які є наразі великими, в умовах пандемії можна співпрацювати у гуманітарній сфері заради подолання пандемії», - сказала глава уряду.

Меркель уточнила, що підставою для співпраці є схвалення вакцини Sputnik V в ЄС. Якщо це станеться, і якщо агентство ЕМА дасть дозвіл, можна буде говорити про спільне виробництво. Поки що Меркель запропонувала російській стороні підтримку німецького Інституту Пауля Ерліха. «Це добра справа», - вважає вона.

Як повідомлялося, Путін звернувся до Меркель з пропозицією налагодити виробництво в ЄС російської вакцини Sputnik V, яку оголосили ще влітку як першу в світі зареєстровану вакцину попри те, що не було проведено достатньо клінічних досліджень. Наразі ця вакцина використовується в Росії та ще кількох країнах.