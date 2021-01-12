Кулеба проти закупівлі російської COVID-вакцини навіть у разі доведення її ефективності

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба виступив би проти використання в Україні російської вакцини від COVID-19 навіть у разі доведення її ефективності, оскільки вже зараз Sputnik V є інструментом гібридної війни.

Як передає Укрінформ, про це дипломат заявив в ефірі «1+1», коментуючи дискусію навколо вакцини Sputnik V.

Дипломат зауважив, що сам факт нав’язування Україні такої дискусії є ознакою її використання у гібридній війні проти нашої країни.

«Остаточних результатів досліджень щодо «Спутника» немає, і це медичний показник. Але я хочу сказати, що тут є фактор набагато важливіший з точки зору інтересів Росії, ніж медичний, – це фактор пропагандистський, тому що нам нав’язують цю історію, що «вас усі кинули, а ми як братній народ стоїмо тут поруч і завжди готові допомогти»», - сказав Кулеба.

Очільник МЗС зазначив, що пропагандистські можливості Sputnik V «набагато перевищують його реальні можливості і ефективність», тому навіть у разі доведення ефективності російської вакцини він виступав би проти її закупівлі.

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«Як член уряду я виступав би проти такого рішення, тому що Росія не дбає про здоров'я українців, вона дбає про нав'язування своїх пропагандистських штампів та ідеології шляхом постачання вакцини...», - акцентував міністр.

Як повідомлялося, 6 січня харківська компанія «Біолік» подала заявку до Державного експертного центру на реєстрацію розробленої в Росії вакцини Sputnik V.

Очільник МОЗ Максим Степанов, коментуючи цей факт, 8 січня заявив, що навколо Sputnik V «багато політики».