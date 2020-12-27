Посол США відмовився робити щеплення російською вакциною від коронавірусу

Як передає Укрінформ, про це у Твіттері повідомила прессекретар американської дипмісії у Москві Ребекка Росс.

«Посол Салліван дякує Міністерству закордонних справ Росії за пропозиції вакцини, проте він би не хотів приймати дозу SputnikV, призначену для громадян Росії», - написала вона.

Вона також нагадала, що дві вакцини в США вже схвалені і «вже допомагають людям боротися з COVID-19 в ЄС, Великій Британії, Латинській Америці і США».

Раніше на сторінці посольства США в Фейсбуці було опубліковано лист Саллівана до Санта-Клауса, в якому він заявив, що «поводився дуже добре, носив маску, дотримувався дистанції» і попросив у подарунок вакцину, хокейну ключку і кросівки для бігу.

У МЗС РФ відреагували на цей лист, запропонувавши йому зробити щеплення російською вакциною.