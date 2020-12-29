Кулеба: Російська вакцина від коронавірусу – це гібридна зброя проти України

Російська вакцина від коронавірусу Спутник V є гібридною зброєю Росії проти України.

Як передає Укрінформ, про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в інтерв’ю газеті «День».

Він зазначив, що питання вакцини є класичним прикладом гібридних можливостей дипломатії. За словами Кулеби, існує кілька вимірів цього питання. Є класичний шлях отримання вакцини чи доступу до неї через систему COVAX, існують можливості домовитись напряму з окремими постачальниками-виробниками, а також є гібридна можливість звернутись до країн, які вже зарезервували для себе з великим запасом вакцину, попросити їх зараз дати невелику частку нам з розрахунком на те, що вони все одно свої запаси поповнять.

«І є ще один гібридний вимір у цій історії — це ситуація з російською вакциною. Ми ж розуміємо, що коли йдеться про російську вакцину, то вона є гібридною зброєю Росії проти України», - сказав Кулеба.

Як повідомляв Укрінформ, міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов заявив, що Україна розраховує отримати 16 мільйонів доз вакцини від коронавірусу в рамках COVAX.

Згідно з «дорожньою картою», яку МОЗ розробило спільно з міжнародними експертами, вакцинація від коронавірусу пройде в Україні протягом 2021-2022 років. Планується охопити щонайменше 50% населення країни.