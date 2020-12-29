Кулеба переконаний, що президент РФ колись покається за злочини перед Україною
Як передає Укрінформ, про це Кулеба заявив в інтерв’ю газеті «День».
Дипломат зауважив, що Росія — це травма України, тому що з РФ пов’язаний найгірший історичний досвід незалежної України. Водночас, за словами дипломата, поки не спробуємо сісти і спокійно відповісти на запитання, а як взагалі нам жити з таким сусідом, наші позиції залишатимуться ослабленими, бо тактична мета — це завершити війну з Росією і повернути мир в Україну.
«Я не хочу, до речі, щоб Росія сама зробила це. Бо вона сама може це зробити лише на своїх умовах. Я хочу, щоб Україна тут займала лідерську позицію. Але навіть після припинення війни Росія не стане білою та пухнастою. Тому потрібно розуміти, як нам жити з Російською Федерацією, з такою, якою вона є, з тими установками ідеологічними, які в неї є… Ми можемо нескінченно «мочити» одне одного, це відповідає українським політичним і суспільним традиціям, але виграватиме від цього не Україна. Виграватиме від цього «мочилова» і гонитви одне за одним тільки РФ», – вважає Кулеба.
Коментуючи свою заяву, дану ще у статусі віцепрем’єра, що настане момент, коли російський президент приїде до України і схилить голову перед монументом героям АТО чи ООС, дипломат зауважив, що «не казав який президент, але такий візит обов’язково буде».
«Так, усіх цікавить коли… Абсолютно, я не пожартував і не потролив росіян, коли сказав — я буду працювати над тим і сподіваюсь, щоб усі мої наступники працювали над цим… Тому я дуже прошу не іронізувати над такими речами, тому що це мета: що президент Росії, який покається за злочини його держави проти України, відкриє нову сторінку взаємин між нашими країнами», - переконаний очільник МЗС.
За його словами, одним із стратегічних завдань, над якими працює українська дипломатія, - це роз’єднання у свідомості західних партнерів Росії та України на всіх рівнях.
«Це дві окремі країни з різними траєкторіями. Достатньо, щоб вони одне в одного не стріляли. Це дійсно мета. А всім має бути очевидно, що ми розійшлися і рухаємось за різними траєкторіями розвитку, попри сусідство і певні історичні зв’язки», - акцентував Кулеба.
Як повідомляв Укрінформ, міністр закордонних справ Дмитра Кулеба заявив на онлайн-брифінгу 24 грудня, що короткостроковою метою відносин України з Російською Федерацією має бути принцип мирного співіснування.