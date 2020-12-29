Кулеба переконаний, що президент РФ колись покається за злочини перед Україною

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає, що той президент Росії, який покається за злочини його держави проти України, відкриє нову сторінку взаємин між країнами.

Як передає Укрінформ, про це Кулеба заявив в інтерв’ю газеті «День».

Дипломат зауважив, що Росія — це травма України, тому що з РФ пов’язаний найгірший історичний досвід незалежної України. Водночас, за словами дипломата, поки не спробуємо сісти і спокійно відповісти на запитання, а як взагалі нам жити з таким сусідом, наші позиції залишатимуться ослабленими, бо тактична мета — це завершити війну з Росією і повернути мир в Україну.

«Я не хочу, до речі, щоб Росія сама зробила це. Бо вона сама може це зробити лише на своїх умовах. Я хочу, щоб Україна тут займала лідерську позицію. Але навіть після припинення війни Росія не стане білою та пухнастою. Тому потрібно розуміти, як нам жити з Російською Федерацією, з такою, якою вона є, з тими установками ідеологічними, які в неї є… Ми можемо нескінченно «мочити» одне одного, це відповідає українським політичним і суспільним традиціям, але виграватиме від цього не Україна. Виграватиме від цього «мочилова» і гонитви одне за одним тільки РФ», – вважає Кулеба.

Коментуючи свою заяву, дану ще у статусі віцепрем’єра, що настане момент, коли російський президент приїде до України і схилить голову перед монументом героям АТО чи ООС, дипломат зауважив, що «не казав який президент, але такий візит обов’язково буде».

«Так, усіх цікавить коли… Абсолютно, я не пожартував і не потролив росіян, коли сказав — я буду працювати над тим і сподіваюсь, щоб усі мої наступники працювали над цим… Тому я дуже прошу не іронізувати над такими речами, тому що це мета: що президент Росії, який покається за злочини його держави проти України, відкриє нову сторінку взаємин між нашими країнами», - переконаний очільник МЗС.

За його словами, одним із стратегічних завдань, над якими працює українська дипломатія, - це роз’єднання у свідомості західних партнерів Росії та України на всіх рівнях.

«Це дві окремі країни з різними траєкторіями. Достатньо, щоб вони одне в одного не стріляли. Це дійсно мета. А всім має бути очевидно, що ми розійшлися і рухаємось за різними траєкторіями розвитку, попри сусідство і певні історичні зв’язки», - акцентував Кулеба.

Як повідомляв Укрінформ, міністр закордонних справ Дмитра Кулеба заявив на онлайн-брифінгу 24 грудня, що короткостроковою метою відносин України з Російською Федерацією має бути принцип мирного співіснування.