Україна остаточно порвала з «руським міром» - Кулеба

Україна ніколи не поступиться своїми територіями та своїм курсом на європейську інтеграцію, її розрив із так званим «руським міром» є остаточним.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв'ю журналу Internationale Politik, який видається Німецьким товариством зовнішньої політики (DGAP), передає Укрінформ.

«В жодному разі ми не будемо відступати від двох основних принципів. По-перше, Україна ніколи не відмовиться від Криму та Донбасу. І, по-друге, Україна продовжить свій шлях як європейська країна та частина Західного світу, тому що відмова від «руського міра» є остаточною», - заявив Кулеба, додавши, що все решта – це питання часу та дипломатії.

Глава МЗС вважає, що Росія могла б відвести свої війська з Донбасу з двох причин: якщо міжнародний тиск буде настільки сильним, що вона змушена буде виконувати умови у рамках "нормандського" формату; тому що витрати на утримання окупованих територій стануть для Кремля занадто високими.

Глава МЗС вважає корисними зусилля Франції та Німеччини в рамках "нормандського" формату, а також США та інших партнерів задля підтримки України проти російської агресії, але підкреслює, що Захід ще досі не вказав «Кремлю на чіткі межі», що допомогло б ще більше. «Постійний пошук можливостей «нормалізації» відносин з Росією надихає Путіна тільки на курс на експансію. Тому що він не прагне нормальності», - застеріг Кулеба. Він також наголосив на важливості не лише утримання санкцій, але їх посилення, та зауважив, що «надзвичайно важливі санкції не можуть бути єдиним елементом стратегії стримування політики Росії».

Очільник української дипломатії звернув увагу на зміну за керівництва Президента Володимира Зеленського стратегії у переговорному процесі: риторика Києва стала «проактивною та ініціативною; це означає, що ми просуваємо власні ідеї та пропозиції по розв’язанню, у той час, як раніше ми лише чекали на пропозиції від іншої сторони та реагували на них».

Кулеба також прокоментував ситуацію в сусідній Білорусі. Він визнав, що якщо Росія візьме цю республіку під ще більший контроль, це буде означати надзвичайну небезпеку для України. Половина території України буде оточена військовою присутністю Росії: російські війська будуть розміщені у Білорусі, в окупованому Криму та окупованому Донбасі, а ще й у Придністров’ї. Іншою проблемою буде те, що Росія отримає доступ до важливих секторів білоруської економіки, а саме до оборонної промисловості, де Київ і Мінськ тісно співпрацюють. Водночас у ЄС, Заходу небагато важелів впливу на Білорусь, визнав український політик.