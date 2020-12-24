У нормандського формату та «Мінська» ще є потенціал - Кулеба

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба переконаний, що потенціал нормандського формату і мінського процесу ще не вичерпано.

Про це він сказав у телеефірі, говорячи про сценарії розвитку подій на окупованих територіях Донецької і Луганської областей, передає кореспондент Укрінформу.

"Є рішення Ради національної безпеки і оборони, в якому є п'ять сценаріїв розвитку подій на окупованих територіях Донецької і Луганської областей. Зараз події розгортаються за першим сценарієм. Коли колеги говорять про план "Б", вони, очевидно, артикулюють думку про неможливість безкінечно перебувати в нинішній модальності процесу. Але потенціал нормандського формату і мінського процесу не вичерпаний ще", - зауважив глава МЗС.

Він також відзначив "титанічну роботу", яку виконує український представник у групі радників лідерів країн Нормандської четвірки, керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, ведучи переговори з німецьким, французьким і російським колегами. "Там ще є за що поборотися і є на що тиснути", - наголосив Кулеба.

Так само, за його словами, українська делегація в ТКГ під керівництвом першого президента Леоніда Кравчука, незважаючи на деструктивну атмосферу, є професійною і розуміє, що іншого шляху немає.

Як повідомляв Укрінформ, раніше секретар РНБО Олексій Данілов повідомив, що рішення про перехід України до «плану Б» в межах нормандського формату буде залежати від подій, які розгортатимуться найближчим часом.