Кулеба назвав ТОП-7 пріоритетів МЗС у наступному році

Основними пріоритетами МЗС на 2021 рік є протидія агресії РФ, боротьба з пандемією COVID-19, запуск Кримської платформи, розробка нової політики щодо відносин із закордонними українцями, просування експорту, енергетика та вихід на Африканський континент.

Про це розповів міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під час онлайн-брифінгу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Сьогодні я хочу означити ТОП-7 пріоритетів і задач української дипломатії на наступний рік. Деякі з них продовжать те, над чим ми працювали в цьому році, деякі продемонструють нову якість. Це те, над чим ми працювали, до чого готувалися, щоб у новому році на повну потужність розгорнути свою діяльність", - зазначив він.

Першим таким пріоритетом міністр назвав протидію російській агресії та зміцнення безпеки України.

До другого пріоритету Кулеба відніс допомогу у боротьбі з пандемією COVID-19, а до третього - запуск Кримської платформи.

Крім того, четвертим пріоритетом української дипломатії у 2021 році він вважає розробку і створення якісно нової й ефективної політики України щодо закордонних українців.

"Потреба в такій політиці перезріла, нам потрібно вивести взаємодію із закордонним українством на якісно новий рівень", - пояснив міністр.

Також він зауважив, що п'ятим і шостим пріоритетами є просування й нарощування українського експорту у світі, залучення інвестицій та енергетика, зокрема утримання та зміцнення позицій у сфері відновлювальної енергетики, у частині водневої енергетики.

"Енергетика не є суто економічним питанням. Це - питання зараз політики. І той, хто втратить час у переході на зелену економіку, відстань у своєму розвитку - втратить позиції у світі", - вважає Кулеба.

Крім того, він додав, що сьомим пріоритетом МЗС є посилення України на Африканському континенті.