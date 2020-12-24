Україні зараз недоцільно вводити економічні санкції проти Білорусі - Кулеба

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає, що Україні наразі недоцільно запроваджувати економічні санкції проти Білорусі, оскільки економіка є важливою сферою для народів обох країн.

Про це Кулеба заявив під час онлайн-брифінгу щодо дипломатичних підсумків 2020 року, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Він нагадав, що Україна з самого початку політичної кризи у Білорусі дуже чітко зайняла сторону білоруського народу, а буквально вчора український уряд ще більше спростив процедури, пов'язані з можливим переїздом і працевлаштуванням в Україні тих білорусів, яким некомфортно жити під тиском у Білорусі.

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"Цю політику підтримки білоруського народу уряд України рішуче продовжить. Що стосується санкцій Європейського союзу, ми всі санкції вивчаємо. Ми маємо пройти свої внутрішні державні процедури щодо впровадження тих чи інших санкцій ЄС. Але я можу підтвердити абсолютно щиро свою позицію: я вважаю, що Україні недоцільно на даному етапі запроваджувати або приєднуватися до економічних санкцій проти Білорусі. Що стосується санкцій проти різних білоруських чиновників, задіяних у репресіях проти білоруського народу, то ці люди, безумовно, мають нести відповідальність", - сказав Кулеба.

Він додав, що питання різних бізнесів, які функціонують в Україні за участі білоруських громадян або компаній, аналізує Міністерство економічного розвитку і торгівлі.

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"Але ще раз наголошую, що економіка - це та сфера, яка важлива і для народу України, і для народу Білорусі", - акцентував очільник МЗС.

Як повідомляв Укрінформ, Європейський Союз з 3 жовтня запровадив санкції проти 40 осіб та установ Білорусі, причетних до фальсифікації виборів та насильства щодо демонстрантів.

Кабінет Міністрів на засіданні 23 грудня схвалив постанову про деякі питання оформлення посвідок на тимчасове проживання певним категоріям білорусів, зокрема, фахівцям у сфері ІТ та інновацій, які звернулися із заявою про надання дозволу на імміграцію, що передбачає спрощення оформлення такої посвідки.

Окрім того, Кабінет Міністрів установив, що до 31 грудня 2021 р. до громадян Республіки Білорусь не застосовуються обмеження щодо строків тимчасового перебування в Україні - не більше 90 днів протягом 180 днів перебування на території нашої держави.